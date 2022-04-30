Karabük'te aynı tünelde iki ayrı kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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Karabük'te aynı tünelde iki ayrı kaza: 2 yaralı

30.04.2022 17:59
Karabük'te aynı tünelde iki ayrı kaza: 2 yaralı

Karabük-Yenice karayolunda aynı tünelde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karabük- Yenice karayolunda aynı tünelde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İlk kaza, Karabük-Yenice karayolu Yalnızca Tünelinde meydana geldi. Talat T. (49) idaresindeki 60 AG 067 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Gülşah M.(25) idaresindeki 20 B 5342 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle iki tarafa savrulan araçların sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İlk kazanın ardından aynı tünelde Yenice istikametine seyir halinde olan 78 EC 575 plakalı kamyonete, 54 PE 116 plakalı otomobil arkadan çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. - KARABÜK

Karabük'te aynı tünelde iki ayrı kaza: 2 yaralı
Karabük'te aynı tünelde iki ayrı kaza: 2 yaralı
Karabük'te aynı tünelde iki ayrı kaza: 2 yaralı
Karabük'te aynı tünelde iki ayrı kaza: 2 yaralı
Karabük'te aynı tünelde iki ayrı kaza: 2 yaralı

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Karabük Yenice, Otomobil, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te aynı tünelde iki ayrı kaza: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te aynı tünelde iki ayrı kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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