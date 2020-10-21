Karabük'te Azerbaycan'a destek konvoyu - Son Dakika

Karabük'te çok sayıda STK'nın katılımı ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden Dağlık Karabağ krizinde Bakü'ye destek için araba konvoyu düzenledi. Onlarca aracında katıldığı konvoy 100. Yıl Mahallesi'nden başlayarak Safranbolu ile devam eden yolculuğu kent meydanında son buldu.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarının ardından başlatılan mücadeleye destek vermek amacıyla Karabük'te sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin girişimleri ile Azerbaycan'a destek için araç konvoyu düzenlendi. Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile şehir turu atan onlarca sürücü kent meydanına geldi. Meydanda düzenlenen törende konuşan Azerbaycanlı üniversite öğrencisi Eshgin İsmaylov, Azerbaycan'ın ezeli toprakları olan Dağlık Karabağ'ın yıllardır Ermenistan'ın işgali altında olduğunu söyleyerek, kayıtsız şartsız toprakların geri verilmesini gerektiğini söyledi.

İsmaylov, "Ermenistan ateşkesi yok sayarak topraklarımıza saldırması sonucu, Azerbaycan ordusu karşılık vererek kısa bir zamanda 3 şehir, bir sabaha ve yüzlerce köy geri alındı. Buna rağmen Ermeniler kalleşçe saldırılarına devam etmekte. Bu saldırılar sonucu aralarında çocuklarında olduğu 40'tan fazla kardeşimiz şehit oldu. Bu işgale son vererek Ermenistan'ın topraklarından geri çekilmesi talep ederken, bizlere her zaman desteğini bildiren yüce Türk milletine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

İHH Karabük Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Emir Kurşun ise, Azerbaycan'a yönelik saldırgan tutumu ve Azerbaycan topraklarını işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın yeniden sivillere yönelik saldıra başladığını kaydederek, "Yıllardır Ermenistan'ın saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli tepkiyi ortaya koymayan uluslararası toplum, çifte standardını bir kez daha gösteriyor. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzak" ifadelerine yer verdi.

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