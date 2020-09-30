Azerbaycan'a destek yürüyüşü - Son Dakika

Karabük'te bir grup üniversite öğrencisi, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Ermenistan'ın kınanması ve Azerbaycan'a destek verilmesi kapsamında yürüyüş düzenledi.

100. Yıl Mahallesi 1003'üncü Cadde'de toplanan Türk ve Azeri öğrenciler, ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile slogan atarak yürüdü.

Mahalle sakinleri ve caddedeki vatandaşların da destek verdiği yürüyüş sonunda konuşan Azerbaycan asıllı milli sporcu Khaya Abdullayev, Türkiye'nin Türk kardeşlerinin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

Türkiye'ye çok minnettar olduklarının altını çizen Abdullayev, " Karabağ'ı geri alacağız inşallah. Bize bugün bu fırsatı verenlere teşekkür ederiz. Bir emir yeter bize, her zaman dövüşmeye hazırız. Canla başla herkes gitmeye hazır." diye konuştu.