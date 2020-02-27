Karabük'te baba-oğul sobadan zehirlendi - Son Dakika
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Karabük'te baba-oğul sobadan zehirlendi

6 saat önce

KARABÜK'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Cemal Y. (54) ve oğlu Vedat Y. (21), hastanede tedaviye alındı.

Karabük'te baba-oğul sobadan zehirlendi, System.String[]
KARABÜK'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Cemal Y. (54) ve oğlu Vedat Y. (21), hastanede tedaviye alındı.

Karabük Adatepe Mahallesi Kafkas Sokak'taki evlerinde yaşayan Cemal Y. ile oğlu Vedat Y. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları tarafından sabah saalerinde bulunan baba-oğul, gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba ve oğlu tedavi altına alınırken, hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.


- K
Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:46 Kaynak: DHA
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