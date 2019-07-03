Karabük'te baca yangını
1 saat önce
Karabük'te bir restoranın bacasında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:01 Kaynak: AA
'te bir restoranın bacasında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı
üzerinde bulunan bir restoranın bacasında yangın çıktı.
Durumu fark eden çalışanlar, yangını itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, maddi hasar meydana geldi.
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