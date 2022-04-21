Karabük'te Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başladı - Son Dakika
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Karabük'te Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başladı

21.04.2022 17:29
Karabük'te Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başladı

Karabük'te "Ben Olsaydım" temasıyla gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başladı.

Karabük'te "Ben Olsaydım" temasıyla gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başladı.

100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Vali Fuat Gürel, madde bağımlılığının sigara ve esrar gibi uyuşturucu maddelerden kaynaklı olan bağımlılık olduğunu söyledi.

Gürel, bağımlılığın hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu belirterek, bu konuda herkese görev düştüğünü kaydetti.

Çalıştayın açılışına Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Vali Yardımcısı Muhammed Akın, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, emniyet personeli ile İl Sağlık Müdürlüğü personeli katıldı.

Çalıştay, yarın sona erecek.

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Uyuşturucu, Karabük, Sigara, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başladı - Son Dakika


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