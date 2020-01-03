Karabük'te balık tezgahlarında denetim yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te balık tezgahlarında denetim yapıldı - Son Dakika

Karabük'te balık tezgahlarında denetim yapıldı

7 saat önce

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il ve ilçelerde su ürünleri toptan ve parkende satış yerlerine denetimler yapıldı.

Karabük'te balık tezgahlarında denetim yapıldı, System.String[]

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il ve ilçelerde su ürünleri toptan ve parkende satış yerlerine denetimler yapıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılması planlanan denetimler kapsamında Karabük'te su ürünleri toptan ve parkende satış yerlerine denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerle ilgili konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Su ürünleri kaynaklarımızın korunması, etkin ve sürdürülebilir işletilmesi ile kontrolüne dair hususları ihtiva eden 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun günümüz koşullarına uyumlu hale getirilmesi amacıyla hazırlanan ve özellikle doğal su kaynaklarımızın, balıklar başta olmak üzere tüm sucul canlıların korunması için yaptırım ve caydırıcılığı sağlayacak olan Kanun değişiklği teklifi 6 Kasım 2019 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş olup, 22 Kasım 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşmıştır. Söz konusu değişiklikler 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, kurallara uygun çalışan balıkçılarımızın haklarının korunması ve yasadışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla Bakanlığımız tarafından ülke genelinde 03-10 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan eş zamanlı denetimler kapsamında İl ve İlçelerimizde su ürünleri toptan ve parkende satış yerlerine denetimler yaptık" dedi. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:58 Kaynak: İHA
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