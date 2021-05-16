Karabük'te balkonlarda şampiyonluk kutlandı

BEŞİKTAŞ'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından Karabük'te taraftarlar balkonlarında ve pencerelerinde şampiyonluğu kutladı.

Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yle karşılaşan Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar 16'ncı şampiyonluğuna imza attı. Karabük'te, Beşiktaş taraftarları kurallara uydu ve şampiyonluk sevincini balkon ve pencerelerine çıkarak kutladı. Kent merkezinde ve ilçelerde çok sayıda polis önlem alırken, kutlamalara müsaade edilmedi.