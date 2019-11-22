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Karabük'te baraj gölünde ölü balıklar kıyıya vurdu-arşiv
6 saat önce
Karabük'te baraj gölünde ölü balıklar kıyıya vurdu-Arşiv.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:01 Kaynak: DHA
Karabük'te baraj gölünde ölü balıklar kıyıya vurdu-Arşiv
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