Bariyere çarpan pikap refüje çıktı: 2 yaralı - Son Dakika

Karabük'te bariyere çarptıktan sonra refüje çıkan pikaptaki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özkan Kelez (37) yönetimindeki 78 AAH 674 plakalı pikap, Karabük- Ankara kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra refüje çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Kelez ve yanındaki Şahin Yıldırım (39) yaralandı.
Yaralılar ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Karabük-Ankara kara yolu pikabın çekiciye yüklenmesi ve yolun temizlenmesiyle açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 15:15 - Kaynak: AA
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