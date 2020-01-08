Karabük'te bariyerleri aşıp su kanalı üstünde askıda kalan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te bariyerleri aşıp su kanalı üstünde askıda kalan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'te bariyerleri aşıp su kanalı üstünde askıda kalan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Karabük'te, kontrolden çıkarak bariyerleri parçaladıktan sonra su kanalı üzerinde askıda kalan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Karabük'te bariyerleri aşıp su kanalı üstünde askıda kalan kamyonetteki 2 kişi yaralandı, System.String[]

Karabük'te, kontrolden çıkarak bariyerleri parçaladıktan sonra su kanalı üzerinde askıda kalan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

R.B. yönetimindeki 35 TVU 62 plakalı kamyonet, Aydınlık Evler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.

Kazada, bariyerleri de parçalayarak yaklaşık 2 metrelik su kanalının üzerinde askıda kalan kamyonetteki sürücü ve beraberindeki N.K. yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin 30 dakikalık çalışması sonucunda çıkartılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:20 Kaynak: AA
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