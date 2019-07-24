Son Dakika Haberleri: Karabük'te basında sansürün kaldırılmasının 111. yılı kutlandı
Son Dakika Güncel Haber

Karabük'te basında sansürün kaldırılmasının 111. yılı kutlandı

40 dakika önce

Karabük Gazeteciler Cemiyeti ve Karabük Radyo Yayıncıları İletişim Derneği 24 Temmuz basından sansürün kaldırılışının 111. yılını ve Basın Bayramını düzenledikleri programla kutladı.

Karabük'te basında sansürün kaldırılmasının 111. yılı kutlandı, System.String[]
Karabük Gazeteciler Cemiyeti ve Karabük Radyo Yayıncıları İletişim Derneği 24 Temmuz basından sansürün kaldırılışının 111. yılını ve Basın Bayramını düzenledikleri programla kutladı.

Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından "24 Temmuz Basın Bayramı" etkinlikleri kapsamında Yenişehir Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karabük Radyo Yayıncıları İletişim Derneği Başkanı İlhan Alpboğa tarafından basın mensuplarına teşekkür konuşması yapılırken, günün anısına Yenişehir de bulunan Atatürk anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.

Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği tarafından 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Kent Meydanında yapılan programda Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Serap Karaoğlu ve üyeler tarafından çelenk sunumu yapıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Program hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile son buldu. - KARABÜK
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! İzdiham yaşandı Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Son dakika! Kalın-Jeffrey görüşmesi sonrası ABD'den açıklama geldi Ünlü manken Özge Ulusoy, hakkında çıkan aşk iddialarını net bir dille yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 16:09:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te basında sansürün kaldırılmasının 111. yılı kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]