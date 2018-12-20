Karabük'te "Başkanlık Ofisi Uygulaması"
12 saat önce
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Başkanlık Ofisi Uygulaması" kapsamında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.
Karabük
Belediye Başkanı Rafet Vergili
, "Başkanlık Ofisi Uygulaması" kapsamında Fevzi Çakmak Mahallesi
'nde vatandaşlarla buluştu.
Başkan Vergili, toplantıda yaptığı konuşmada, uygulamayla mahallelerin sorunlarını yerinde gördüklerini ve incelediklerini söyledi.
Vatandaşların ayağına giderek sorunlarını kendilerinden dinlemenin en sağlıklı sorun tespiti olduğuna inandığını ifade eden Vergili, "Şeffaf belediyecilik anlayışının bir gereği olarak belediyenin kapılarını vatandaşlara her zaman açık bırakıyoruz. Vatandaşlarımızla her zaman bir aradayız. Sıkıntılarını dinleyip, dertlerini çözmeye çalışıyoruz. Bir yandan sorunlarına çözüm üretmeye çalışırken, diğer yandan da bizlerle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:06 Kaynak: AA
Bakan Albayrak, Ekonomik Sıkıntıdan Dolayı Hazine'ye Bağış Yapan 81 Vatandaşa Özel Bir Şilt Hediye Etti
Yazar İhsan Eliaçık Gözaltına Alındı
ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararının Ardından Fransa'dan YPG/PKK'ya Destek
Pentagon, Suriye'de Hava Saldırılarının Duracağı Haberlerini Yalanladı