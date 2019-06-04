Karabük'te bayram namazı
16 dakika önce
Karabük'te vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:48 Kaynak: AA
'te vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti. Safranbolu Merkez
Camisi'ne gelen genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, bayram namazı için birlikte saf tuttu. AK Parti
Karabük Milletvekili Niyazi Güneş
ve Safranbolu Kaymakamı Fatih
Ürkmezer'in de bulunduğu camiye sığmayan cemaat ise bayram namazlarını yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde avluda kıldı. Cemaat
, hutbenin okunması ve duanın ardından bayramlaştı.
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