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Karabük'te bayram namazı

16 dakika önce

Karabük'te vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti.

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Karabük'te vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti.

Safranbolu Merkez Camisi'ne gelen genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, bayram namazı için birlikte saf tuttu.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ve Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer'in de bulunduğu camiye sığmayan cemaat ise bayram namazlarını yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde avluda kıldı.
Cemaat, hutbenin okunması ve duanın ardından bayramlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:48 Kaynak: AA
Safranbolu, Karabük, Güncel
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