Karabük'te bayram öncesi drone ile trafik denetimi

KARABÜK'te trafik ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde drone destekli denetim yaptı. 1 saat süren denetimlerde kırmızı ışık ihlali yaptıkları ve emniyet kemeri takmadıkları belirlenen 13 sürücüye toplam 2 bin 550 TL para cezası kesildi.Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi trafik kazalarının önüne geçebilmek için denetimlerini arttırdı. Ekipler, Bulak ve Balıklarkayası Kavşakları'nda drone destekli trafik denetimi yaptı.Yaklaşık 1 saat süren denetimde havadan alınan görüntüler ile kırmızı ışık ihlali yaptıkları ve emniyet kemeri takmadıkları tespit edilen 13 sürücü, kontrol noktalarında durdurdu. Sürücülere toplam 2 bin 550 TL para cezası kesildi.

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