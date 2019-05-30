Karabük'te bayram öncesi drone ile trafik denetimi

Karabük'te bayram öncesi drone ile trafik denetimiKarabük'te Ramazan Bayramı öncesi trafik ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı. 1 saat süren denetimlerde kırmızı ışık ihlali yaptığı ve emniyet kemeri takmadığı belirlenen 13 sürücüye 2550 TL para cezası kesildi.Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi trafik kazalarının önüne geçebilmek için denetimlerini arttırdı. Ekipler, Bulak ve Balıklarkayası kavşaklarında drone destekli trafik denetimi yaptı. Yaklaşık 1 saat süren denetimler sonrası havadan alınan görüntülerde kırmızı ışık ihlali yaptığı ve emniyet kemeri takmadığı tespit edilerek kontrol noktalarında durdurulan 13 sürücüye toplam 2550 TL para cezası kesildi.