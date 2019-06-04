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Karabük'te bayramlaşma

29 dakika önce

Karabük'te, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.

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Karabük'te, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.
Polisevinde gerçekleştirilen etkinlikte, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Mustafa Kuraş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan diğer protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar bayramlaştı.
Daha sonra protokol üyeleri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, bazı dernekler ve huzurevlerini ziyaret etti.

Öte yandan, Safranbolu ilçesinde düzenlenen programda Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Elif Köse ile diğer protokol üyeleri, kentteki kolluk kuvvetleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

AK Parti bayramlaşması
AK Parti Karabük İl Başkanlığı da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenledi.
Parti binası önünde düzenlenen etkinliğe, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Yardımcısı Mehmet Ceylan, İl Başkanı İsmail Altınöz ve partililer katıldı.
AK Parti Yenice, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu ve Eflani ilçe başkanlıkları tarafından da bayramlaşma programı düzenlendi.
MHP bayramlaşması
MHP Karabük İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.
Parti binasında düzenlenen etkinliğe, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Başkanı Adem Kar ve partililer katıldı.
Vergili ve Kar, partililerle tek tek bayramlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:22 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, AK Parti, Karabük, Güncel
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