Karabük'te bazı caddelerde araç park edilemeyecek - Son Dakika

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı caddelerde araç park edilmesi yasaklandı.

İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan yeni tedbirlere ilişkin valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Karabük'ün bazı semt ve caddelerinde taşıtların yoğun şekilde park edilmesi nedeniyle kalabalığın arttığının gözlemlendiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgınını önleme amacıyla Albay Karaoğlanoğlu, Menderes, Kıbrıs Şehitleri ve Zonguldak caddeleri ile 100. Yıl Mahallesi 1002 ve 1003 Nolu Cadde, Beşbinevler Mahallesi 52. Sokak ve 115. Cadde üzerinde 08.00-18.00 saatleri arasında park yasağı uygulanmasına karar verilmiştir."

Öte yandan duyuruda, "Toplu taşıma araçları ve iş yeri servislerini kullanan vatandaşlarımızın maske kullanmalarına, il, ilçe ve belde belediye başkanları ve oda başkanlıkları tarafından halka maske takması yönünde teşvikte bulunulmasına, üyelerine ve halka maske temini konusunda yardımcı olunmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.