Karabük'te bazı evler Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Karabük'ün Eflani ilçesinde bir köy ve bir mahalledeki bazı evlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam İbrahim Şenkon başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, salgının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla bazı tedbirlerin alınmasına karar verdi.

Bu kapsamda Osmanlar köyü ve Çelebiler Mahallesi'nde pozitif vaka ve temaslı bulunan evlerde, ikinci bir emre kadar karantina başlatıldı.

Karantina boyunca acil sağlık nedenleri dışında evlere giriş çıkışlara müsaade edilmeyecek. Buradaki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.