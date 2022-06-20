Öte yandan, Safranbolu ilçesi kırsalında da bir otomobil sürücüsü, yolda fark ettiği tavşanının görüntüsünü cep telefonuyla çekti.

Karabük 'te domuz sürüsü ve iki tilki, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Yaban hayvanları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi - Son Dakika

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