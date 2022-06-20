Son dakika haber: Yaban hayvanları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Yaban hayvanları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

20.06.2022 16:20

Son dakika haberlerine göre Karabük'te domuz sürüsü ve iki tilki, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karabük'te domuz sürüsü ve iki tilki, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

100. Yıl Mahallesi'nde bir öğrenci, kaldığı yurda döndüğü sırada domuz sürüsüne rastladı.

Öğrenci, domuz sürüsünü cep telefonuyla kaydetti. Kayıtlarda, domuzların yol kenarındaki yeşil alanda beslendiği görülüyor.

Yine aynı mahallede vatandaşlar, iki tilkiyi farklı noktalarda yiyecek aradıkları sırada görüntüledi.

Öte yandan, Safranbolu ilçesi kırsalında da bir otomobil sürücüsü, yolda fark ettiği tavşanının görüntüsünü cep telefonuyla çekti.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Bursa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı Son dakika haber: Bursa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı Son dakika haberi: Eyüpsultan'da İETT otobüsünün 17 araca çarptığı anlar kamerada Son dakika haberi: Eyüpsultan'da İETT otobüsünün 17 araca çarptığı anlar kamerada
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yaban hayvanları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:15 TEM'de 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı
22:09 Yanlış adres tarif edildiği iddiasıyla eczacıya küfürler edip tehdit etmişti! Şüpheli ilk ifadesinde "Pişmanım" dedi
21:59 Toprak kayması sonucu yaşamını yitiren işçinin ölmeden önce yaptığı paylaşım yürek dağladı
21:55 İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 507 bin 292 Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine geri döndüğünü açıkladı
21:47 Sakatlanan Bruno Henrique, 1 sene sahalara veda edecek
21:27 Hatay'da 2 metre uzunluğundaki 2 yılan dans etti, sosyal medyada beğeni yağdı
21:17 Kayserispor, anlaşma sağladığı Çağdaş Atan için imza töreni düzenledi
21:14 Erkek arkadaşı gözü önünde intihar eden genç kız sinir krizi geçirdi
20:34 Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi
20:04 Katar, Dünya Kupası için ülkelerine gelecek taraftarları cinsel ilişki konusunda uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 22:22:13. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Yaban hayvanları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement