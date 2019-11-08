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Karabük'te belediye çalışmaları

6 saat önce

Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Karabük'te belediye çalışmaları, System.String[]

Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, çalışmaların Kapullu ve 100. Yıl mahallelerinde devam ettiğini söyledi. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından Kapullu Mahallesi'nde içme suyu hattı çalışmasının yapıldığını, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ise asfalt çalışmalarına 100. Mahallesi'nde devam ettiğini aktaran Vergili, "Vatandaşlarımızdan gelen talepleri anında çözüme kavuşturmak için ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor" dedi. - KARABÜK

Fen İşleri Müdürlüğü, Rafet Vergili, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:31 Kaynak: İHA
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