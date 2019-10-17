Karabük'te belediye çalışmaları sürüyor

Karabük Belediyesi ekipleri tarafından şehrin birçok bölgesinde çalışmalar devam ediyor.



Belediye ekipleri tarafından Kapullu Mahallesi'nde yol açma, Aydınlıkevler Mahallesi'nde su hattı, Soğuksu Mahallesi'nde asfalt ve Fatih Mahallesi'nde yol yıkama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.



Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımızdan gelen talepleri anında çözüme kavuşturmak için ekiplerimiz şehrimizin her noktasında çalışmalarına devam ediyor" dedi. - KARABÜK