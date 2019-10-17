Son Dakika Haberleri: Karabük'te belediye çalışmaları sürüyor
Son Dakika Güncel Karabük'te belediye çalışmaları sürüyor

Karabük'te belediye çalışmaları sürüyor

1 saat önce

Karabük Belediyesi ekipleri tarafından şehrin birçok bölgesinde çalışmalar devam ediyor.

Karabük'te belediye çalışmaları sürüyor, System.String[]

Karabük Belediyesi ekipleri tarafından şehrin birçok bölgesinde çalışmalar devam ediyor.


Belediye ekipleri tarafından Kapullu Mahallesi'nde yol açma, Aydınlıkevler Mahallesi'nde su hattı, Soğuksu Mahallesi'nde asfalt ve Fatih Mahallesi'nde yol yıkama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımızdan gelen talepleri anında çözüme kavuşturmak için ekiplerimiz şehrimizin her noktasında çalışmalarına devam ediyor" dedi. - KARABÜK

Fatih Mahallesi, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:25 Kaynak: İHA
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