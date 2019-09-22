Son Dakika Haberleri: Karabük'te "Beraber Yürüyelim" etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Karabük'te "Beraber Yürüyelim" etkinliği

1 saat önce

Karabük'te, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, "Beraber Yürüyelim" temalı yürüyüş düzenlendi.

Karabük'te

Karabük'te, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, "Beraber Yürüyelim" temalı yürüyüş düzenlendi.

Türkiye Herkes İçin Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonunca, Karabük Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yürüyüş, Çamlık Kardemir Karabükspor Tesisleri önünde başladı.

Yürüyüşe, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Çetin, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş, Kent Meydanı'nda sona erdi.

Karabük Valiliği, Karabük, Türkiye, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Neslican Tay, son yolculuğuna uğurlanıyor: Cenazesi memleketi Rize'de toprağa verilecek
CHP'li Özkoç'tan, Egemen Bağış'ın büyükelçi olmasına tepki: Hangi yüzle Türkiye'yi temsil edecek Türkiye'nin ağladığı Neslican Tay, vasiyeti gereği kesilen bacağının gömüldüğü yere defnedildi E-belediye Bilgi Sistemi, yılda 3 milyar lira tasarruf sağlayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 17:14:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te "Beraber Yürüyelim" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]