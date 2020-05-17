Karabük'te berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarına koronavirüs testi yapıldı - Son Dakika

Karabük'te, İl Sağlık Müdürlüğü ile Karabük Berberler ve Kuaförler Odası iş birliğinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Karabük merkezde faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonu sahipleriyle çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testi yapıldı.

Karabük Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda, Karabük Berberler ve Kuaförler Odasına bağlı 187 üyeye, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından boğaz ve burun kürü uygulanarak test örnekleri alındı.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile berber ve kuaförlerden PCR testi alınmasının zorunlu hale getirildiğini söyledi.

Berber ve kuaförlerin tekrar hizmet vermeye başladıktan sonra denetimlerinin ve kontrollerinin yapıldığını belirten Sarı, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile berber ve kuaförlerden gelen müşterilerin tamamının isimlerini, telefonlarını, adreslerini ve onlara hizmet veren personelin isimlerini kaydedecek bir defter tutmalarını istedik. Bu kayıtla beraber herhangi bir pozitif vakaya rastlanılması halinde temaslıların daha kolay tespit edilmesini amaçlıyoruz." diye konuştu.

Test sonuçlarının 5-6 saat sonra açıklanacağını aktaran Sarı, testin tüm ilçelerde görev yapan berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarına yapılacağını sözlerine ekledi.

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık da koronavirüs sürecinde önlemleri aldıklarını vurgulayarak, berber, kuaför ve güzellik salonu sahipleri ile çalışanlarının tüm kurallara uyduğunu dile getirdi.