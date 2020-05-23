Karabük'te berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarının koronavirüs testleri negatif çıktı - Son Dakika

Karabük'te, İl Sağlık Müdürlüğü ile Karabük Berberler ve Kuaförler Odası iş birliğinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, il genelinde faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonu sahipleriyle çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testinin tamamının negatif çıktığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile berber, kuaför ve güzellik salonu sahipleriyle çalışanlarına Kovid-19 PCR testi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan toplam 383 testin (il merkezi 185, ilçeler 198) hepsi negatif sonuçlanmış olup, denetim ve kontrol faaliyetlerimiz Valiliğimiz koordinasyonunda devam etmektedir." ifadesine yer verildi.