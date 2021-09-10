Besi çiftliği alevlere teslim oldu: 50 büyükbaş hayvanı nöbetçi çoban kurtardı - Son Dakika

Besi çiftliği alevlere teslim oldu: 50 büyükbaş hayvanı nöbetçi çoban kurtardı

-Geceyi aydınlatan yangında 80 ton saman zarar gördü

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alevlere teslim olan besi çiftliği alev alev yandı. İki saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alınan yangında yaklaşık 80 ton saman zarar gördü.

İlçeye bağlı Kırıklar Köyü'nde Ziya Öztürk'e ait besi çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının samanlık bölümüne sıçraması sonucu alevler kısa sürede büyüdü. Samanlık ve ahır kısmına sıçrayan yangını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Korku dolu anların yaşandığı yangında içeride bulunan yaklaşık 50 adet büyükbaş hayvan nöbetçi olarak bekleyen çoban tarafından dışarı çıkartılarak kurtarıldı. İki saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle ormanlık alana kaçan büyükbaş hayvanlar için köylüler arama çalışması yaptı. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Çiftlik sahibi Ziya Öztürk gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yarım saat içerisinde tüm çiftliği sardığını söyledi.

Yangının ahır bölümünden başladığını belirten Öztürk, samanlık bölümünde yaklaşık 80 ton samanın bulunduğunu ve hepsinin yandığını söyledi.

Öztürk, gün içerisinde sipariş verdikleri 300 çuval yeminde bulunduğu ve yaklaşık 70 ton da yem zararının bulunduğunu aktardı.