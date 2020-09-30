Bıçakla yaralama - Son Dakika

Karabük'te çıkan tartışmada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bayır Mahalle Menderes Caddesi'nde karşılaşan D.K. ile D.G. tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.K, bıçakla D.G'yi yaraladı.

Yaralıya yardıma gelenleri de tehdit ederek bir süre yaklaştırmayan D.K, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Kolundan akan kanları durdurmak için üstündeki montla tampon yapan D.G, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan olay ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.