Karabük'te bıçakla yaralama - Son Dakika

Karabük'te çıkan tartışmada bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bayır Mahallesi Menderes Caddesi'nde karşılaşan D.K. ile D.G. tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.K, bıçakla D.G'yi yaraladı.

Yaralıya yardıma gelenleri de tehdit ederek bir süre yaklaştırmayan D.K, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Kolundan akan kanları durdurmak için üstündeki montla tampon yapan D.G, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli D.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.