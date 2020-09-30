Karabük'te bıçakla yaralama - Son Dakika

Karabük'te bıçakla yaralama

Karabük'te çıkan tartışmada bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Karabük'te bıçakla yaralama, System.String[]

Karabük'te çıkan tartışmada bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bayır Mahallesi Menderes Caddesi'nde karşılaşan D.K. ile D.G. tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.K, bıçakla D.G'yi yaraladı.

Yaralıya yardıma gelenleri de tehdit ederek bir süre yaklaştırmayan D.K, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Kolundan akan kanları durdurmak için üstündeki montla tampon yapan D.G, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli D.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Menderes, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 19:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te bıçakla yaralama - Son Dakika

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