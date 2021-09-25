Karabük'te bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Cumayanı köyünde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Ü.G (18) ve M.G.E, bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.