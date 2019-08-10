Son Dakika Haberleri: Karabük'te bıçaklı kavgada yaralanan genç öldü
Son Dakika Güncel Haber

Karabük'te bıçaklı kavgada yaralanan genç öldü

37 dakika önce

Karabük'te bıçaklı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti.

Karabük'te bıçaklı kavgada yaralanan genç öldü, System.String[]
Karabük'te bıçaklı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'nde karşılaşan Sefa Tabakoğu (21), B.G, K.T, S.Ö. ve G.K. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Tabakoğlu bıçakla yaralandı.
Yaralı genç, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Zonguldak Bülent Ecevit Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Tabakoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan katil zanlısı B.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT Çocuk'tan "Kaz Dağları" açıklaması: Günlük tartışma kanala taşınmamalı
Son dakika! Akar Kıbrıs'ta konuştu: Akıllarını başlarına toplamaları lazım Bursa Orhangazi tünelinde araç yandı Türkiye'deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 15:00:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te bıçaklı kavgada yaralanan genç öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]