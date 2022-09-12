Polis ekipleri, yabancı uyruklu olduklarını belirlediği iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Hürriyet, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te bıçaklanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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