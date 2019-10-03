Son Dakika Haberleri: Karabük'te bin keklik doğaya salındı
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Karabük'te bin keklik doğaya salındı

1 saat önce

Karabük'te bin keklik doğaya salındıKARABÜK,(DHA) ? KARABÜK'te, doğaya bin adet kınalı keklik salındı.

Karabük'te bin keklik doğaya salındı

KARABÜK,(DHA) ? KARABÜK'te, doğaya bin adet kınalı keklik salındı.

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, azalan keklik popülasyonunu desteklemek amacıyla Kanatlı Av Hayvanı Tahsis Programı kapsamında Yozgat Üretim İstasyonu'ndan tahsisi yapılan 1000 adet kınalı keklik, kentin farklı bölgelerinde doğaya salındı. 2019-2020 Merkez Av Komisyonu hükümlerince keklik salımı gerçekleştirilen alan ava kapatılarak, İl Şube Müdürlüğü'nce av koruma kontrol faaliyetleri sürdürülüyor.

Karabük'te bin keklik doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Karabük, Yozgat, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:52 Kaynak: DHA
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