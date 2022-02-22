Karabük'te bir apartman girişindeki paspasın çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te bir apartman girişindeki paspasın çalınması güvenlik kamerasında

22.02.2022 23:55
Karabük'te bir apartman girişindeki paspasın çalınması güvenlik kamerasında

Karabük'teki bir apartmanın önündeki paspasın çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karabük'teki bir apartmanın önündeki paspasın çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın yöneticisi, bina girişindeki paspasın yerinde olmadığını fark edince güvenlik kameralarını inceledi.

Apartmana ait paspasın çalındığını gören yönetici, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, bir kadının elince çanta ile site girişine geldiği, paspası alarak olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor.

YORUMLAR
500
22.02.2022'de dünya evine girdiler 22.02.2022'de dünya evine girdiler Karabük Üniversitesi, öğrenci adaylarına tanıtıldı Karabük Üniversitesi, öğrenci adaylarına tanıtıldı

Bahçelievler Mahallesi, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te bir apartman girişindeki paspasın çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika


Son Dakika
23:25 Konyaspor taraftarı çok sinirlendi! Serdar Gürler'den galibiyet sonrası tepki toplayan hareket
23:04 ABD'den, Erdoğan'ın Rusya tepkisine yönelik açıklama geldi: Memnuniyetle karşılıyoruz
22:49 Son Dakika: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya uygulayacakları yaptırımları açıkladı
22:36 Öğrencisini elle taciz ettiği öne sürülmüştü! O okul müdürü açığa alınıp tutuklandı
22:35 Fenerbahçe'den sonra gideceği takım merak ediliyordu! İşte Vitor Pereira'nın herkesi şaşırtan yeni takımı
22:33 Son Dakika: Putin'in kararına Biden'dan sert cevap: Rusya ağır bedel ödeyecek.
22:31 Başakşehir galibiyetleri arka arkaya alıyor! Konyaspor'a zirve yolunda bir yara daha
21:57 27 ülke anlaşma sağladı! AB'den Rusya'ya karşı sert yaptırım kararları kapıda
21:42 Galatasaray'da sular durulmuyor! Torrent, yıldız futbolcuları takımda istemiyor
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 00:01:34. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük'te bir apartman girişindeki paspasın çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement