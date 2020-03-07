Karabük'te bir apartmanın beton sundurması çöktü - Son Dakika
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Karabük'te bir apartmanın beton sundurması çöktü

6 saat önce

Karabük'te bir apartmanın giriş kapısı üzerindeki beton sundurması çöktü.

Karabük'te bir apartmanın beton sundurması çöktü, System.String[]

Karabük'te bir apartmanın giriş kapısı üzerindeki beton sundurması çöktü.

Alınan bilgiye göre, Ergenekon Mahallesi Gülgün Sokak'ta bulunan 6 katlı bir apartmanın giriş kapısı üzerindeki beton sundurma, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sonrası apartman girişi kapandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri ve iş makinesiyle yapılan çalışma sonrası kapının önüne doğru çöken sundurmanın demirleri kesilerek sundurma yere düşürüldü. Daha sonra beton parçaları temizlenerek apartman girişi açıldı.

Apartman yöneticisi İzzet Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, apartmanın giriş kapısı üzerindeki beton sundurmanın kimsenin olmadığı sırada kendiliğinden çöktüğünü belirterek, "Allah'tan can kaybı yaşanmadı. Burası aniden çöktü ve apartmanın giriş kapısını kapattı. Mal kaybı yaşandı. İlgili firmadan şikayetçiyim." dedi.

Bina sakinlerinden Şükrü Çalman da "Bir ses üzerine apartmandan çıktım ve buranın çöktüğünü gördüm. Hemen haber verdik ve apartmanın doğal gazını kestirdik. İyi ki kimse betonun altında kalmadı." diye konuştu.

Ergenekon Mahallesi, Karabük, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:34 Kaynak: AA
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