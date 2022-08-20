Karabük'te havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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Karabük'te havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

20.08.2022 11:20
Karabük'te havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Karabük'te bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu, duyarlı vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Karabük'te bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu, duyarlı vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kartaltepe Mahallesi Kılıçarslan Caddesi'nde bulunan bir binanın havalandırma boşluğundan kedi sesi duyan vatandaşlar, harekete geçti.

Apartman sakinlerinden Sedat Kahriman ve çevredekiler, havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavruyu kurtarmak için çalışması başlattı.

Yaklaşık 5 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna giren Kahriman, kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı.

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Kaynak: AA

Karabük, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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