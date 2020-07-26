Karabük'te bir daireye kumar operasyonu - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesinde bulunan ve 2 bloktan oluşan aparmanın sakinleri, bir dairede kumar oynandığı şüphesiyle polise ihbarda bulundu.

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 04:17

Kaynak: AA

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