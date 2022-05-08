Karabük'te bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Karabük'te bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

08.05.2022 04:06
Karabük'te bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Esentepe Mahallesi Sunduk Caddesi'nde bir sitede bulunan 4 katlı evin merkezi ısıtma sistemlerinin olduğu bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binanın içerisi dumanla doldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin güvenlik önlemi aldığı binaya giren itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Dumandan etkilenen biri itfaiye eri olmak üzere 5 kişiye sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Öte yandan bina içerisine dolan duman nedeniyle evden çıkamayan 4 kişi, evin üçüncü katının balkonuna uzatılan itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Karabük'te bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Karabük'te bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Karabük'te bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Karabük'te bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Karabük'te bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

YORUMLAR
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Safranbolu, Karabük, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Karabük'te bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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