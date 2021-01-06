Karabük'te bir evden 2 kamyon çöp çıktı - Son Dakika

Karabük'te bir evden 2 kamyon çöp çıktı

06.01.2021 19:25
Karabük'te bir evden 2 kamyon çöp çıktı, System.String[]

Karabük'te kötü kokuların geldiği bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Karabük'te kötü kokuların geldiği bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Kartaltepe Mahallesi'nde iki katlı bir apartmanın giriş katından çevreye kötü kokuların yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye ve polise bildirdi.

İhbar üzerine eve giden ekipler, ev sahibi Serdar Ç. ile irtibata geçerek evin temizlenmesi hususunda karar aldı.

Bunun üzerine belediye temizlik ekipleri evden yaklaşık 2 kamyon çöp çıkardı.

Belediye ekipleri, evin içinde ve bahçesinde de temizlik çalışması yaptı.

Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te bir evden 2 kamyon çöp çıktı - Son Dakika


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