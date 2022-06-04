Bir evin bahçe duvarındaki deliğe giren yılanı itfaiye yakaladı - Son Dakika
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Bir evin bahçe duvarındaki deliğe giren yılanı itfaiye yakaladı

04.06.2022 20:40

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin bahçe duvarındaki deliğe giren yılan, itfaiye eri tarafından yakalandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin bahçe duvarındaki deliğe giren yılan, itfaiye eri tarafından yakalandı.

Cemal Caymaz Mahallesi'ndeki Filiz Sitesi'ndeki bir evin bahçe duvarındaki deliğe yılan girdi.

Ev sahibi, yılanın duvardaki delikten çıkarılması için Safranbolu Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.

İtfaiye eri, yılan yakalama maşası ve kürek yardımıyla, 1,5 metre uzunluğundaki yılanı, saklandığı delikten çıkardı.

Yılan, boş bir arazide doğaya bırakıldı.

Bir evin bahçe duvarındaki deliğe giren yılanı itfaiye yakaladı
Bir evin bahçe duvarındaki deliğe giren yılanı itfaiye yakaladı
Bir evin bahçe duvarındaki deliğe giren yılanı itfaiye yakaladı
Bir evin bahçe duvarındaki deliğe giren yılanı itfaiye yakaladı
Bir evin bahçe duvarındaki deliğe giren yılanı itfaiye yakaladı
Bir evin bahçe duvarındaki deliğe giren yılanı itfaiye yakaladı
Bir evin bahçe duvarındaki deliğe giren yılanı itfaiye yakaladı
Bir evin bahçe duvarındaki deliğe giren yılanı itfaiye yakaladı

YORUMLAR
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Bahçe duvarında bulunan 1.5 metrelik yılanı itfaiye yakaladı Bahçe duvarında bulunan 1.5 metrelik yılanı itfaiye yakaladı Kümese giren 1,5 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye yakaladı Kümese giren 1,5 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye yakaladı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir evin bahçe duvarındaki deliğe giren yılanı itfaiye yakaladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bir evin bahçe duvarındaki deliğe giren yılanı itfaiye yakaladı - Son Dakika
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