Üye Girişi
Karabük'te bir evin bahçesinde vizon görüntülendi - Son Dakika

Karabük'te bir evin bahçesinde vizon görüntülendi

18.02.2022 18:08
Karabük'te bir evin bahçesinde vizon görüntülendi

Karabük'te bir evin bahçesinde vizon (sansargiller ailesinden bir gelincik türü) görüntülendi.

Karabük'te bir evin bahçesinde vizon (sansargiller ailesinden bir gelincik türü) görüntülendi.

Kurtuluş Mahallesi'nde evinin bahçesinde çalışan Minur Yıldırım, karşısında ne tür olduğunu bilemediği bir hayvan gördü.

Yıldırım, hayvanı cep telefonuyla görüntüledi.

Bir süre sonra gözden kaybolan hayvanın ne olduğunu öğrenmek isteyen Yıldırım, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne başvurdu.

Yıldırım, yetkililerden hayvanın yurt dışında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanılmasıyla gündeme gelen vizon olduğu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

YORUMLAR
500
Dünyanın en uzun erkeği Sultan'ın 'Birlikte başaralım' davetine Dünyanın en uzun kadını Rumeysa'dan olumlu yanıt geldi Dünyanın en uzun erkeği Sultan'ın "Birlikte başaralım" davetine Dünyanın en uzun kadını Rumeysa'dan olumlu yanıt geldi Karabük'te 'Enerji Verimliliği ve Finansmanı' semineri Karabük'te "Enerji Verimliliği ve Finansmanı" semineri Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te bir evin bahçesinde vizon görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:05 Final maçı öncesi büyük gerginlik! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları birbirine girdi
18:00 Şafak Mahmutyazıcıoğlu, suikastinde yakalanan 1 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
17:56 Altının kilogramı düştü, günü 829 bin 500 liraya gerileyerek bitirdi
17:39 32 yaşındaki adamın evinin önünde bıçaklanarak öldürüldüğü anların video kaydı gün yüzüne çıktı!
17:36 Taraftar, Megastar 'Geççek' şarkısıyla ayaklandı! Sosyal medya bu paylaşımlarla yıkılıyor
17:33 Binnur Kaya, Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oluyor!
17:31 Aslan, transfer ataklarına erken başladı! Rus sol bek, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek
17:21 Putin'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması: NATO ile güvenlik garantileri konusunda müzakereye hazırız
16:58 Karamollaoğlu: Türkiye'yi krizlerden ve kötü yönetimden kurtarmanın derdindeyiz
16:37 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Mahir zor duruma düşüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 18:14:13. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te bir evin bahçesinde vizon görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement