Karabük'te bir fabrikada LNG boşaltımı sırasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te bir fabrikada LNG boşaltımı sırasında çıkan yangın söndürüldü

30.04.2022 11:44
Karabük'te bir fabrikada LNG boşaltımı sırasında çıkan yangın söndürüldü

Karabük'ün Eflani ilçesindeki bir fabrikada sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) boşaltımı sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'ün Eflani ilçesindeki bir fabrikada sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) boşaltımı sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yağlıca mevkisinde bulunan bir fabrikada, tankerle LNG boşaltımı sırasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 3 araç ve 6 personelle müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangında tankın vanalarıyla LNG tankerinin hortumları yandı.

Öte yandan yangına ilk müdahaleyi yaparken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan tanker şoförü Nihat Demirkan (63) ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te bir fabrikada LNG boşaltımı sırasında çıkan yangın söndürüldü
Karabük'te bir fabrikada LNG boşaltımı sırasında çıkan yangın söndürüldü
Karabük'te bir fabrikada LNG boşaltımı sırasında çıkan yangın söndürüldü
Karabük'te bir fabrikada LNG boşaltımı sırasında çıkan yangın söndürüldü

YORUMLAR
500
MALTEPE'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI MALTEPE'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI Son dakika haberleri! Malatya'da çatıda çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberleri! Malatya'da çatıda çıkan yangın söndürüldü

Doğalgaz, İtfaiye, Karabük, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te bir fabrikada LNG boşaltımı sırasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
11:34 Akıl sağlığı yerinde çıkan damat cezadan kaçamayacak: Kayınpederi ve bacanağını pompalıyla öldürmüştü
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
11:18 Yine bir yol vermeme kavgası, yine yumruklaşma: Minibüs şoförü tır şoförüne saldırdı
11:08 Kılıçdaroğlu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: İlk işimiz Suriye ile barışmak olacak
09:48 Trabzon'da gündem şampiyonluk, şehirde silah karşıtı seferberlik ilan edildi: Kurşun sıkmayın
10:54 Son anketten Erdoğan'a kötü haber: Halkın yüzde 54'ü görev yapış tarzını onaylamıyor!
10:46 Araç sahipleri dikkat! Yarın zamlı tarifeye geçilecek
10:35 Tıka basa dolu minibüs taksinin üstüne devrildi
10:21 Yılan hikayesine dönen Johnny Depp-Amber Heard kavgasına "cinsel organ" detayı damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 11:53:13. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te bir fabrikada LNG boşaltımı sırasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement