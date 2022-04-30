Karabük'te bir fabrikada LNG boşaltımı sırasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Karabük'ün Eflani ilçesindeki bir fabrikada sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) boşaltımı sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yağlıca mevkisinde bulunan bir fabrikada, tankerle LNG boşaltımı sırasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 3 araç ve 6 personelle müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Yangında tankın vanalarıyla LNG tankerinin hortumları yandı.
Öte yandan yangına ilk müdahaleyi yaparken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan tanker şoförü Nihat Demirkan (63) ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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