18 metre yükseklikten düşen mühendis hayatını kaybetti - Son Dakika
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18 metre yükseklikten düşen mühendis hayatını kaybetti

06.09.2022 19:57
18 metre yükseklikten düşen mühendis hayatını kaybetti

Karabük'te bir haddehanede çalışmaları kontrol etmek için çatıya çıkan mühendis Kaan Kalyoncu, gezindiği sırada bastığı yerin kırılması nedeniyle 18 metre yükseklikten düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Karabük'te bir haddehanede çalışmaları kontrol etmek için çatıya çıkan mühendis Kaan Kalyoncu, gezindiği sırada bastığı yerin kırılması nedeniyle 18 metre yükseklikten düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Yeni Sanayi Bölgesinde bulunan bir haddehanede meydana geldi. Mühendis Kaan Kalyoncu çatıda yapılan işleri yerinde incelemek için gezindiği sırada bastığı yerin kırılması nedeniyle zemine düştü. Yaklaşık 18 metrelik yükseklikten düşen Kalyoncu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Medikar Hastanesine kaldırıldı.

Kalyoncu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 18 metre yükseklikten düşen mühendis hayatını kaybetti - Son Dakika

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