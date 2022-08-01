Ayağına demir düşen işçi yaralandı - Son Dakika
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Ayağına demir düşen işçi yaralandı

01.08.2022 12:09
Ayağına demir düşen işçi yaralandı

Karabük'te bir haddehanede çalıştığı sırada ayağına demir düşen işçi yaralandı.

Karabük'te bir haddehanede çalıştığı sırada ayağına demir düşen işçi yaralandı.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir haddehanede meydana geldi. Naim Eymez (35) isimli işçinin çalıştığı sırada ayağına demir düştü. Arkadaşlarının yardımıyla Eymez'in ayağındaki demir kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayağına demir düşen işçi yaralandı - Son Dakika

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