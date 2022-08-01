Kaza, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir haddehanede meydana geldi. Naim Eymez (35) isimli işçinin çalıştığı sırada ayağına demir düştü. Arkadaşlarının yardımıyla Eymez'in ayağındaki demir kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ayağına demir düşen işçi yaralandı - Son Dakika

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