Karabük'te haddehanenin çatısından düşerek ölen iş adamının cenazesi defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te haddehanenin çatısından düşerek ölen iş adamının cenazesi defnedildi

07.09.2022 19:30
Karabük'te haddehanenin çatısından düşerek ölen iş adamının cenazesi defnedildi

Karabük'te bir haddehanenin çatısından düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden iş adamı son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük'te bir haddehanenin çatısından düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden iş adamı son yolculuğuna uğurlandı.

Yakınları tarafından özel bir hastanenin morgundan alınan Kaan Kalyoncu'nun cenazesi, Ulu Cami'ye getirildi.

Kalyoncu'nun yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

İş adamının naaşı, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına, Kalyoncu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve Belediye Başkanı Rafet Vergili ile çok sayıda kişi katıldı.

Karabük'te dün, ortağı olduğu Yeşil Mahalle'deki haddehanenin (büyük yassı levhaların eritildiği, merdanelerden geçirildiği yer) çatısında devam eden çalışmayı kontrol eden 40 yaşındaki Kaan Kalyoncu yaklaşık 20 metreden zemine düşmüş, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

YORUMLAR
500
Haddehane çatısından düşerek ölen iş adamı toprağa verildi Haddehane çatısından düşerek ölen iş adamı toprağa verildi
Kaynak: AA

Karabük, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te haddehanenin çatısından düşerek ölen iş adamının cenazesi defnedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:45 Transferde hız kesmeyen Galatasaray, Norwich City'den Milot Rashica'yı kiraladı
18:08 Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy kanserle savaşında güzel haberi paylaştı
17:59 İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi
17:54 "Türk Messi" Galatasaray'da! Bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'in fiyatı belli oldu
17:46 Çilek Galatasaray'da! İşte Mauro Icardi transferinin şartları
17:37 Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın
17:33 İskeleden düşen işçi, karnına demir çubuk saplanması sonucu feci şekilde can verdi
17:13 Palalı Sabri'nin fuhuş çetesi davası görüldü! Müştekilerin tamamı şikayetinden vazgeçti
17:13 Fenerbahçeli Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'e kiralandı
17:00 Manisa'nın Soma ilçesinde bir yangın daha! 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 19:30:45. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te haddehanenin çatısından düşerek ölen iş adamının cenazesi defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement