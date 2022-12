Karabük'te bir imamın camide kadınla basılması Cübbeli Ahmet'e soruldu! 2 yıl önceki videosunu işaret etti

NE OLMUŞTU?

Sipahiler köyü camiinde üç yıldır imam olarak görev yapan Yusuf Ziya S.'nin karısı A.S. 10 Kasım 2022 günü 17.30 sıralarında camiye gitti. Bir çocuk annesi kadın camideki bir odada eşiyle birlikte yarı çıplak halde bulunan bir kadın olduğunu gördü. A.S. jandarmada verdiği ifadede; "Eşim Yusuf Ziya S.'nin imamlık yaptığı camiye namaz saatleri dışında uzun süreli gidip gelmemesi ve hemen hemen her geceyi camide geçirmesi üzerine şüphelenmeye başladım. 10 Kasım'da camiye gittim. Caminin ikinci katına dışarıdan giriş yaptığımda içeriden televizyon sesi duydum. Sesin geldiği yerin camları gazete ile kaplıydı. Odanın, cemaat az olduğu için kışın namaz kılınan yer olduğunu tespit ettim. İçeri girmek için kapıyı çaldım, açan olmadı. Televizyon sesi kesildi, içerde toparlanma sesleri geldi. Camlara yapışık olan gazete aralarından bakmaya çalıştım. 'Kapıyı açmazsanız kıracağım. Size zarar vermeyeceğim' diye bağırdım." dedi.

Aldatıldığını öğrenen kadının ifadesinde yer alan cümleler şöyle devam etti: "Kapı açılmayınca yerde bulunan boya kutusunu kapıya fırlattım. Boya etrafa saçıldı ama cam veya kapı zarar görmedi. Daha sonra eşim imam Yusuf Ziya S. bulunduğum yere geldi. 'İçerde bir kadın olduğunu biliyorum. Açın kapıyı' dedim. Eşim içeriye hitapla 'Rümeysa kapıyı aç' dedi. Fakat Rümeysa isimli şahıs ısrarla kapıyı açmadı. Evde çocuğumu anneme bırakmıştım. Devamlı ağlayınca o da geldi. Eşim devamlı, 'Annene söyleme, sus' diye uyarıyordu. Annem de tartışmamızı görünce ne olduğunu sordu. Ben de 'Anne, kız burada' dedim ve annem çocukla birlikte yanıma geldi. Annem bu sırada Rümeysa isimli kadına hitaben 'Aç kapıyı; benden sana zarar gelmeyecek. Sadece konuşmak istiyorum' dedi.

"ANNEMİ SUSTURMAK İÇİN ELİYLE AĞZINI KAPATMAYA ÇALIŞTI"

Eşim, içerideki kadına hitaben, 'Rümeysa üzerini giyin, kapıyı aç' dedi. Bu sırada bizleri de kapının önünden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Kadın kapıyı açmayınca, annem köy halkına yaşananları duyurmak için camiden dışarı çıkıp bağırmaya başladı. Yusuf Ziya S., annemin bağırmasını engellemek için ve kimse duymasın diye içeri doğru çekiştirmeye ve eliyle kafasını yere bastırıp diğer eliyle ağzını kapatmaya başladı. Ben sürekli annemi bırakmasını söyledim. Bu sırada Rümeysa isimli kadın, odanın kapısını açtı ve bizi de zorla bu odadan içeri soktu. Olaylar yaşanırken namaz vakti olması nedeniyle camiye gelen şahıslar tarafından müdahale edilmek istendi.

"KADINI TOKATLAYINCA EŞİM BENİ YERE DOĞRU FIRLATTI"

Bahse konu odaya girdiğimizde ben sinirli olmam nedeniyle hırslanarak kadına bir iki tane tokat attım. Benim tokat attığımı gören eşim, nasıl yaptığını bilmiyorum ama beni yere doğru fırlattı. Ben tekrar kalkarak kıza doğru yöneldim. Annem beni fırlattığını görünce eşimi durdurmak için hareket edince annemi de odanın içerisine fırlattı bu sırada annem çocuğumun üzerine devrilecekti. Odada yatak, yemek ve içmek için muhtelif mutfak malzemeleri ve kişisel bakım eşyaları olduğunu gördüm. Aramızda yaşanan bu durumu konuşmaya çalışınca anlaşamadık ve tekrar bir arbede yaşandı. Bu sırada annem bağırarak dışarı çıkmaya çalıştı fakat eşim engellemeye çalıştı. Annem dışarı çıktı fakat yine annem ve eşim arasında arbede yaşandı. Ben de 'İntihar etmeye gidiyorum' diye bağırdım ve evime doğru gitmeye başladım. O sırada ambulans geldi ve burada jandarma ekibinin gelmesini bekledik. Biz gelen jandarma ekiplerine bahse konu odanın fotoğraflarını çekmelerini söyledim fakat jandarma ekipleri odanın fotoğrafını çekmedi. Ben Yusuf Ziya S.'dan şikayetçi ve davacıyım."