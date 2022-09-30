Karabük 'te bir inşaatta çalışırken düşen işçi ile onu kurtarmak isterken baygınlık geçiren ağabeyi tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Karabük, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İnşaattan düşen işçi ile onu kurtarmaya çalışırken bayılan ağabeyi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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