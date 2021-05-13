Karabük'te bir kamyonet apartman bahçesine düştü - Son Dakika

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hastaneye gitmek istemeyen sürücünün tedavisi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Ters dönen kamyonetin sürücüsü, çevredekiler tarafından çıkartıldı.

Önce kaldırma çarpan kamyonet, daha sonrada yaklaşık 2 metreden bir apartmanın bahçesine düştü.

Esentepe Mahallesi Sunduk Caddesi'nde ilerleyen B.Ş. yönetimindeki 78 SU 789 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolünü kaybetti.

Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde bir kamyonet, yaklaşık 2 metreden apartmanın bahçesine düştü.

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