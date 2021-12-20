Karabük'te bir kişi av sırasında arkadaşını tüfekle yaraladı - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi av sırasında arkadaşını tüfekle yaraladı.
İlçeye bağlı kırsal bölgede ava çıkan gruptaki bir kişi, iddiaya göre tüfeğin ateş alması sonucu Refik A'yı yaraladı.
Gruptakiler tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Refik A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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