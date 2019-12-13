Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu

7 saat önce

Eflani ilçesinde 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu, System.String[]

Eflani ilçesinde 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Candaroğulları Mahallesi'nde oturan Selahattin Ağaoğlu'ndan (60) 2 gündür haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri tarafından kapısı kırılarak girilen evde Ağaoğlu hareketsiz bulundu.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Ağaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, incelemenin ardından için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ağaoğlu'nun, ilçede testere ve bıçak bileyerek geçimini sağladığı öğrenildi.

Eflani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:50 Kaynak: AA
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