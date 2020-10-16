Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kılavuzlar Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Tahir Yılmaz'ın (44) işe gitmediğini öğrenen oğlu, yedek anahtarla eve girdi.

Yılmaz'ı banyoda hareketsiz bulan oğlu, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.